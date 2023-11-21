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Силуанов назвал правильным курс Центробанка

Силуанов: жесткая ДКП и бюджетная политика необходимы для сдерживания инфляции

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Проведение жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики необходимо для предотвращения разгона инфляции в условиях санкционного давления. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе VIII международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?», передает «Прайм».

«Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центральный Банк», — сказал Силуанов.

По словам Силуанова, финансовые ресурсы крайне необходимы для социальной сферы, обороны, развития. Однако приоритеты надо выбирать. Глава Минфина назвал правильной жесткую политику регулятора: «Нельзя раскручивать инфляционную спираль».

Слова министра относятся к неоднократному повышению Банком России ключевой ставки до нынешних 15%, чтобы сдержать инфляцию, прогнозируемую Минэкономразвития в 2023 на уровне 7,5%. В свою очередь Банк России считает, что инфляция в РФ будет — в диапазоне 7-7,5%.

До этого Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила ущерб от каждого процента инфляции для граждан РФ.

Ранее ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян в ноябре.

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