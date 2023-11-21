Производство пластмасс в Европе приближается к краху

Европейская нефтехимическая промышленность переживает глубочайший кризис. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, последний раз отрасль сталкивалась с таким спадом производства в 1975 году. Спустя почти полвека эта сфера пришла в полный упадок. Причиной стали высокие цены на энергоносители в Европе: сейчас дешевле импортировать основное сырье для производства пластмасс — этилен.

«В настоящее время дешевле купить этилен — строительный материал для пластмасс — в Техасе и переправить его через Атлантику для дальнейшей переработки в Европе, чем производить его на месте. И именно так, по словам нефтехимических компаний, они и поступают», — говорится в публикации.

Это ведет к падению экономической активности в самой Европе, ухудшению торгового баланса и в конечном счете к сокращению рабочих мест, констатирует Bloomberg.

Основное производственное оборудование отрасли — установки парового крекинга — в последние кварталы работают с убытками, на 65-75% от мощности. Это не может продолжаться долго, и закрытия заводов в 2024 году представляются вероятными. Показательно, что крупнейшая европейская химическая компания BASF активно наращивает мощности в Китае, а не на родине. Такая тенденция характерна для всех европейских производителей: они адаптируются к новым реалиям, констатирует агентство.

В итоге торговый баланс Европы по химпродукции резко ухудшился: с +$40 млрд до +$2,5 млрд за год. А перспективы на 2024-й мрачные, резюмирует Bloomberg. При этом европейские власти пока не проявляют беспокойства и не пытаются спасти отрасль.

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