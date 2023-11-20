Стал известен объем взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и Китайской Народной Республикой увеличивается и составляет уже 95%. Об этом сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов во время заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине, передает ТАСС.

«На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между РФ и Китаем», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Российская Федерация и Казахстан продолжают наращивать расчеты в торговле в национальных валютах.

2 ноября посол России в Боливии заявлял, что механизм расчетов в национальных валютах между РФ и Боливией — рублях и боливиано — оказался востребованным у бизнеса. В феврале этого года Леденев заявил, что Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах. По словам посла, это заметно облегчает работу российских компаний в условиях санкций.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.