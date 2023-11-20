В России начнут использовать цифровой рубль в некоторых видах бюджетных расходов

Министерство финансов и Центробанк России договорились провести в 2024 году пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной] по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о чем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал министр, выступая в Совете Федерации.

До этого первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля.

Тестирование цифрового рубля началось 15 августа. На первом этапе тестируются базовые операции — открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду. По словам эксперта ЦБ Натальи Демидовой, с 2025 года цифровой рубль смогут активно использовать граждане и бизнес.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал его 24 июля. Центробанк РФ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес, рассказала «Газете.Ru» эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями.

Ранее в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире.