ФАС возбудила дело в отношении «Яндекс»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Об этом пресс-служба ФАС сообщила Telegram-канале.

По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

При попытке приобрести подписку по указанной цене, не удается осуществить покупку . Таким образом, клиенты получали неверную информацию о стоимости услуги.

«Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе», — говорится в заявлении ФАС.

На прошлой неделе сообщалось, что ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур на предмет повышения цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Соответствующие мероприятия были проведены в 10 региона России.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.