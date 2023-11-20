Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекс»

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства

close
100%
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Об этом пресс-служба ФАС сообщила Telegram-канале.

По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

При попытке приобрести подписку по указанной цене, не удается осуществить покупку . Таким образом, клиенты получали неверную информацию о стоимости услуги.

«Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе», — говорится в заявлении ФАС.

На прошлой неделе сообщалось, что ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур на предмет повышения цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Соответствующие мероприятия были проведены в 10 региона России.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий