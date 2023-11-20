ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа

Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа по итогам первых девяти месяцев 2023 года, на его долю пришлось более половины экспортируемого Россией СПГ. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Несмотря на обещание отказаться от российского топлива, Испания и Франция являются вторыми и третьими по величине покупателями сжиженного природного газа после Китая», — говорится в статье.

На закупку сжиженного природного газа из России страны Евросоюза потратили более €6,1 млрд. Доля Испании составила €1,8 млрд, Франции — €1,5 млрд, Бельгии — €1,36 млрд. Кроме того, закупать российский газ продолжили Эстония и Литва.

11 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны продолжают получать российский газ, в том числе и по трубопроводу. По его словам, он поступает даже в те государства, которые от него якобы отказались.

Россия поставляет «голубое топливо» в австрийский хаб в Баумгартене. Оттуда он поступает в другие страны Европейского союза (ЕС). Миллер добавил, что газ идет транзитом через территорию Украины.

Ранее МИД РФ обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу с 2021 года.