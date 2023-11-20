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Стало известно, в какой отрасли наиболее высокие зарплаты в России

Добыча нефти и газа возглавила топ-10 отраслей в России с высокими зарплатами

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Shutterstock

Самые высокие зарплаты в России получают люди, работающие в отрасли добычи нефти и газа, а также топ-менеджеры, консультанты по вопросам управления и программисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата.

Так средняя заработная плата в отрасли добычи нефти и газа составляет около 176,7 тыс. руб. Среди самых высокооплачиваемых профессий также можно выделить финансистов и страховщиков (зарплата в 155,5 тыс. руб.), а также представителей авиационной отрасли (151,9 тыс. руб.) и производители табачных изделий (142,3 тыс. руб.).

В список из десяти самых высокооплачиваемых отраслей вошли в том числе аквакультура и рыболовство, железорудная промышленность (109 тыс. руб.).

При этом меньше всего зарабатывают представители легкой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг: производители одежды (средний доход 33,5 тысяч руб.), персонал заведений общепита (39,1 тыс. руб.), сотрудники почты и курьерских служб (39,9 тыс. руб.).

По данным FinExpertiza, российская модна индустрия получила новые возможности по большей части из-за ухода западных ретейлеров, при этом потребители стали отдавать большее предпочтение именно отечественным производителям. Новый импульс сфера получила за счет резкого роста пошива специальной одежды.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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