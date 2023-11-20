Стало известно, в какой отрасли наиболее высокие зарплаты в России

Самые высокие зарплаты в России получают люди, работающие в отрасли добычи нефти и газа, а также топ-менеджеры, консультанты по вопросам управления и программисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата.

Так средняя заработная плата в отрасли добычи нефти и газа составляет около 176,7 тыс. руб. Среди самых высокооплачиваемых профессий также можно выделить финансистов и страховщиков (зарплата в 155,5 тыс. руб.), а также представителей авиационной отрасли (151,9 тыс. руб.) и производители табачных изделий (142,3 тыс. руб.).

В список из десяти самых высокооплачиваемых отраслей вошли в том числе аквакультура и рыболовство, железорудная промышленность (109 тыс. руб.).

При этом меньше всего зарабатывают представители легкой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг: производители одежды (средний доход 33,5 тысяч руб.), персонал заведений общепита (39,1 тыс. руб.), сотрудники почты и курьерских служб (39,9 тыс. руб.).

По данным FinExpertiza, российская модна индустрия получила новые возможности по большей части из-за ухода западных ретейлеров, при этом потребители стали отдавать большее предпочтение именно отечественным производителям. Новый импульс сфера получила за счет резкого роста пошива специальной одежды.

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