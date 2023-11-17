Россия удвоила вложения в американский госдолг

Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в начале осени до $73 млн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованные документы Минфина США.

Отмечается, что этот показатель увеличился в сентябре более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем российских вложений в госбумаги США достиг $31 млн. В середине лета этот показатель отмечался на уровне $29 млн.

В долгосрочные гособлигации Россия вложила $61 млн, в краткосрочные — $12 млн.

В публикации напомнили, что Россия резко сократила вложения в американский госдолг весной 2018 года: в мае их уровень снизился до $14,9 млрд.

17 ноября в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире. По прогнозу посла по особым поручениям министерства, старшего должностного лица в АТЭС Марата Бердыева, эффект от обрушения государственного долга США способен затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов.

Ранее госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов.