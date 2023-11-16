Канада сняла санкции с российского бизнесмена

Канада официально сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко. Данные об этом приводятся в публикации на сайте министерства иностранных дел страны.

«Пункт 731 части 1 в списке 1 документа о специальных экономических мерах в отношении России аннулируется», — указано в документе.

Согласно списку на сайте МИД Канады, под пунктом 731 канадского санкционного перечня физических лиц значится «Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года».

Уточняется, что изменения внесены по рекомендации министра иностранных дел Канады.

По данным журнала Forbes, владелец инвестиционного холдинга Finstar обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций.

Согласно информации издания, бизнесмен не получил ответа, после чего подал в суд на министерство. В иске Бойко указал, что не связан с властями России и не участвует в политических процессах.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.