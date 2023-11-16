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Россиян предупредили о возможном резком подорожании греческого масла

Цены на греческое оливковое масло в России могут вырасти в два раза

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Depositphotos

Греческое оливковое масло в России может подорожать в два раза, спрогнозировала владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметила, что такой сценарий возможен из-за плохого урожая оливок в Греции и роста отпускных цен производителей. Сейчас греческое масло продается в России по более низким, чем в Европе, ценам за счет партий, которые были поставлены еще по старой стоимости, пояснила она.

«Сейчас у нас стоит машина на растаможивании в Санкт-Петербурге, взяли буквально одну палету масла и только для поддержания остатка. И цена невероятно высокая, и никто брать по новой цене не будет», — заключила Калинина.

Она уточнила, что испанские поставщики оливкового масла удерживают цены по контрактам за счет госсубсидий. После истечения их срока стоимость масла может измениться. Особенно — в случае продолжения проблем с урожаем оливок. Традиционно их сбор проходит с октября по начало декабря, однако в 2023 году он еще не начался на фоне плохой погоды.

Закупочные цены вырастут до 8-8,5 евро за литр масла, заключила Калинина.

Оливковое масло способно принести пользу организму человека из-за содержания в нем мононенасыщенных жиров и антиоксидантов, сообщало News Medical. Этот продукт может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать уровень холестерина в крови.

Ранее был назван тип питания, снижающий риск инсульта и ишемической болезни сердца.

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