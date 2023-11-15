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Мишустин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России

Мишустин: рост пассажирских авиаперевозок в РФ в 2023 году превысил прогноз

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Shutterstock

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что гражданская авиация России не только преодолела проблемы, вызванные западными санкциями, но и активно развивается. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, российская гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, которые были вызваны санкциями. Сейчас авиация только набирает обороты, подчеркнул он.

Мишустин подчеркнул, что за девять месяцев с начала 2023 года российские авиакомпании перевезли более 80 млн человек, что оказалось выше изначального прогноза. Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 11,5%, отметил премьер.

До этого заместитель руководителя Министерства транспорта России Игорь Чалик заявил, что ведомство не планирует продлевать субсидирование российских авиакомпаний за внутренние перелеты на следующий год.

Однако он подчеркнул, что социально значимые программы субсидирования, включая региональные рейсы и полеты в Калининград и на Дальний Восток, будут продолжать действовать.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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