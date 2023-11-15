ЕК сочла конфликты рисками для экономики еврозоны

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке повышают риски для экономики Евросоюза. Об этом сообщается в осеннем экономическом прогнозе от ЕК.

Как указывается в документе ЕК, продолжающаяся специальная военная операция России на Украине увеличивает геополитическую нестабильность. Также повышает риски для энергетических рынков ЕС обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за возможных перебоев в поставках энергоносителей.

Еврокомиссия также подчеркнула, что на перспективы экономики ЕС может негативно повлиять замедление темпов роста в Китае — ключевом торговом партнере союза. Регулятор повысил оценку внешних угроз для экономики Европы в связи с дестабилизирующими факторами на Украине и Ближнем Востоке.

До этого ЕК сообщила о пересмотре прогнозов по росту ВВП РФ. По новым данным европейский регулятор ожидает роста ВВП России на 2% против прежнего прогноза, согласно которому ВВП РФ должен был снизится по итогам 2023 года на 0,9%. Кроме этого, ЕК перечислила 10 стран, которые переживут в 2023 году экономический спад.

Ранее стали известны потери экономики Украины за 2022 год.