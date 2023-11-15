Экономист объяснил стремительное укрепление рубля

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире «Радио 1» прокомментировал известие о том, что 15 ноября доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Он напомнил, что российская валюта стабильно и уверенно укрепляется уже несколько дней.

«Это означает, что, во-первых, сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Во-вторых, судя по всему, наконец-то оживилась российская экономика, которая начала показывать признаки серьезного оживления», — объяснил эксперт.

Он добавил, что можно ожидать и дальнейшего укрепления рубля, однако оно будет не быстрым. По его словам, все будет зависеть от того, как будет функционировать российская экономика.

На торгах Мосбиржи в среду курс доллара упал до 89,57 рубля (минус 1,13 рубля с утра). Рубль начал укрепляться вечером 11 октября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Кроме того, поддержку нацвалюте оказало повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов до 15% годовых.

Будет ли рубль укрепляться дальше, каких значений он может достичь и когда выгоднее покупать валюту – в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист предрек дальнейшее укрепление курса рубля.