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Экономике Германии предрекли проблемы из-за связей с Китаем

Reuters: немецкая экономика столкнется с проблемами из-за тесной связи с Китаем

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Global Look Press

Сильная экономическая зависимость Германии от Китая несет значительные риски для страны. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на исследование инвестиционного фонда Германии Union Investment.

По данным фонда, почти четверть всех немецких компаний тесно связаны с Китаем — больше, чем в любой другой стране. При этом немецкие фирмы все чаще переносят исследования и разработки в Китай, тогда как другие делают наоборот из соображений безопасности.

«Эта стратегия рискованна, поскольку Германия теряет сферы, создающие ценность, а отрасль поставщиков лишается заказов», — отмечается в исследовании Union Investment.

Фонд, управляющий активами в €432 млрд, владеет долями в Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и других немецких компаниях, тесно связанных с Китаем. Это значит, что они подвержены таким рискам, как вытеснение с китайского рынка и азиатская конкуренция в Европе.

По словам фонда, немецкие автопроизводители могут столкнуться с ответными мерами Китая, если Германия будет защищать их от азиатских игроков. В отличие от ситуации 10 лет назад, технологии немецких автоконцернов уже можно заменить, что в итоге делает этот довод для Китая менее болезненным, пишет издание.

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