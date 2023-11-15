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Баку и Белград подписали соглашение о поставках газа

Сербия договорилась о закупке 400 млн кубометров газа напрямую из Азербайджана

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Hannibal Hanschke/Reuters

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и сербская компания Srbijagas заключили договор о поставках до 400 млн кубометров азербайджанского газа в год в Сербию. Об этом сообщило Минэнерго Азербайджана.

Соглашение было подписано по итогам встречи министров энергетики двух стран — Пярвиза Шахбазова и Дубравки Джедович-Ханданович.

Помимо контракта на поставки газа, пакет документов включает меморандум о взаимопонимании между энергетическими ведомствами Азербайджана и Сербии. Он призван содействовать сотрудничеству между национальными нефтегазовыми компаниями двух стран.

Ранее сообщалось, что Сербия заинтересована в закупках азербайджанского газа через Болгарию и Венгрию. Подписанное соглашение позволит осуществлять прямые поставки топлива.

На фоне энергетического кризиса в Европе и сокращения поставок российского газа Сербия активизировала работу по диверсификации импорта сырья. Ранее в ноябре Сербия и Азербайджан договорились о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

Накануне Пентагон обвинили в закупках нефти из РФ.

Ранее французам сообщили о росте цен на электричество в 2024 году.

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