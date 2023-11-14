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ЦБ рассказал, как лжеломбарды обманывают клиентов

ЦБ выявил мошеннические компании, маскирующиеся под ломбарды

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В России выявили нелегальные организации, которые под видом хранения имущества фактически выдают займы под его залог, но при этом не включены в реестр ломбардов и не поднадзорны регулятору. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

По данным ЦБ, такие компании заключают с клиентами договоры хранения вместо договоров займа, а проценты по ним могут значительно превышать легальные значения. Кроме того, имущество, переданное мошенникам, не подлежит обязательному страхованию, как в случае с ломбардами. Также нет гарантии, что клиент получит деньги при продаже заложенной вещи.

Регулятор считает такую практику незаконной и передает сведения о лжеломбардах в список нелегальных компаний. Их руководители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. ЦБ рекомендует гражданам перед обращением в ломбард проверять, включена ли компания в госреестр. Кроме того, легальный ломбард обязан заключать договор займа в форме залогового билета.

До этого в Минфине заявили, что банки обязаны возмещать клиентам ущерб от мошенников

Ранее глав госорганов стали обманывать от имени Центробанка.

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