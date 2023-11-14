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Бизнесмен рассказал о перспективах импортной мебели в России

Бизнесмен Егоров предрек падение доли продаж импортной мебели в России ниже 15%

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Shutterstock

Доля импортной мебели в продажах на российском рынке составит менее 15% по итогам 2023 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор мебельной компании Lazurit Денис Егоров.

«Еще до введения санкций и при открытых границах мы уже наблюдали сокращение доли импорта, в то время как отечественный мебельный рынок показывал ежегодный рост. Среди причин тенденции – более низкая цена, доступность информации о производителе, пролонгированные гарантии на мебель, а также дополнительный сервис – например, бесплатный дизайн-проект», — рассказал он.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля продаж импортной мебели в России с 2019 до 2022 годы снизилась в два раза – с 49 до 24%.

«Подорожание международной логистики и рост курса валют сделали импортную мебель дороже российской, что позволило отечественным компаниям занять освободившуюся нишу», — заключил Егоров.

До этого исполнительный директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин рассказал «Газете.Ru», что себестоимость производства мебели в России вырастет на 17-20% по итогам этого года, что приведет к сопоставимому увеличению цен на нее. По его словам, закупочные цены на материалы и фурнитуру для производства мебели уже увеличились в среднем на 13%, и это приводит к повышению себестоимости.

Ранее сообщалось о росте производства мебели в Москве.

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