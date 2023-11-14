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В Москве поменяются правила расчета платы за отопление

Власти Москвы получили право определять порядок расчета платы за отопление

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Московские власти получили право определять порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Закон, наделяющий Москву такими полномочиями, подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Расчет оплаты за отопление во всех российских регионах, в том числе Москве, производился на основании данных о потреблении за прошлый год. Плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, начисленная по итогам предыдущего года, иногда оказывалась завышенной в связи с колебанием температур.

С этого момента, согласно новым нормам, столичные власти будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

В октябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила внедрить новую методику перерасчета платы за тепло по итогам года.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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