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Названа причина увеличения расходов российских семей

«Известия»: расходы российских семей выросли впервые после введения санкций

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным исследования FinExpertiza, стало известно, что траты российских домохозяйств впервые увеличились после введения санкционных мер против Российской Федерации в 2022 году, они выросли на 7%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что основной всплеск расходов наблюдается в Белгородской (+67,5%) и Магаданской областях (55,8%), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%).

По мнению профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, данная тенденция связана с повышением активности на рынке ипотечного кредитования, а также с увеличением зарплат.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно направит свыше 17 млрд рублей на помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотечные кредиты.

Согласно информации премьера, данная мера поддержки функционирует для семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

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