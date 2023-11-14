В России разработали меры для стабилизации цен на яйца

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Российские власти разработали планы по стабилизации цен на яйца. Об этом сообщает газета «Известия».

Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел еженедельное совещание на прошлой неделе, чтобы обсудить ситуацию с ценами на социально значимые товары. По результатам совещания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минсельхозом должна проанализировать повышение цен компаниями-производителями, учитывая их затраты.

Минсельхозу поручено изучить возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — работать над стимулированием производителей и торговых сетей.

Также Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на мясо птицы и яйца. В пресс-службе министерства рассказали, что в 2023 году на фоне повышенного спроса произошел рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца.

В Минсельхозе отметили, что с основными производителями этой продукции был согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.