Правительство России упростит получение господдержки для льготников в рамках программы социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам Мишустина, теперь льготники смогут сразу направить всю сумму полученной субсидии на оплату работ по проведению газа, не деля ее на части. Ранее часть средств приходилось получать повторно через органы власти.

«Такая помощь предусмотрена в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, для многодетных семей с низкими доходами. <...>. На эти цели уже было выделено свыше 1,5 млрд рублей», — подытожил премьер.

Кроме того, оформить субсидию теперь можно будет по допсоглашению к действующим договорам о догазификации. Также упрощены условия использования необходимого для проводки газа оборудования.

По словам премьера, эти меры позволят быстрее и в полном объеме оказывать господдержку льготникам по поручению президента РФ.

В начале июля ФАС предложила проиндексировать тарифы на газ на 8%.

Ранее Аналитик Переславский рассказал, что России необходимо газифицировать собственные территории.