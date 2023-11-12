Continental планирует сократить количество рабочих мест по всему миру

Немецкая компания-производитель шин и автокомпонентов планирует сократить около 5,5 тысяч рабочих мест по всему миру. Об этом пишет немецкий журнал Manager Magazin.

По информации издания, планы по сокращению количества рабочих мест были доведены до топ-менеджмента 10 ноября. Сотрудников планируют оповестить 13 ноября. Отмечается, что сокращения затронут, в первую очередь, управленческие структуры. При этом они не будут касаться сферы производства и развития компании.

Ожидается, что Continental сможет таким образом экономить около €400 млн в год. В Германии будет сокращено более 1 тысячи рабочих мест на 30 предприятиях.

До этого адвокат Владимир Атапин рассказал, что делать работнику, если его незаконно увольняют.

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