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Названы последствия санкций США против «Арктик СПГ-2»

FT: санкции против «Арктик СПГ-2» приведут к мировому энергокризису

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Павел Львов/РИА Новости

Американские санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2» могут говорить о попытках Вашингтона не дать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), а также могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках. Об этом пишет Financial TImes.

По данным специалистов, это первый случай, когда Запад напрямую заблокировал российские поставки сжиженного природного газа (СПГ).

В консалтинговой фирме Energy Aspects заявили, что действия США приведут к сокращению энергетического рынка.

«Если «Арктик СПГ-2» не начнет экспортировать, как планировалось, в 2024 году, это будет удерживать рынки немного более напряженными», — сказала эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ-2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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