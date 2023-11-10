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Курс доллара завершил неделю на отметке 92,29 рубля

Курс доллара на Мосбирже завершил неделю на отметке 92,29 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара завершил неделю на отметке 92,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, но при этом вырос к евро. По итогам недели отечественная валюта подорожала ко всем трем иностранным валютам.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск за день вырос на 25 копеек, до 92,29 рубля, юаня — на 1 копейку, до 12,61 рубля, евро снизился на 11 копеек, до 98,55 рубля.

За неделю курс доллара опустился на 13 копеек, юаня — на 5 копеек, а евро — на 40 копеек.

8 ноября курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября.

Ранее были названы благоприятные факторы для укрепления рубля. По мнению директора департамента операций банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, решение Центробанка РФ о дальнейшем увеличении ключевой ставки будет способствовать замедлению роста инфляции и укреплению национальной валюты. Тимошенко также считает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и обязательная продажа экспортной выручки компаниями. Также позитивно скажется намерение Минфина России увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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