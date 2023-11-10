Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Решетников оценил темпы реализации импортозамещающих проектов с Белоруссией

Решетников: 75% российского кредита Белоруссии уже выделено на импортозамещение

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Сотрудничество России с Белоруссией в рамках инвестпроектов по импортозамещению показывает хорошие результаты, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Прайм».

По словам министра, на уже одобренные 20 проектов выделено 74 млрд рублей российского кредита — это 75% от общей суммы.

«Это очень хороший результат, особенно, если посмотреть «начинку» этих проектов», — отметил Решетников.

Он добавил, что теперь важно, чтобы средства пошли на закупку оборудования и строительство. Министр подчеркнул взаимовыгодность проектов для экономик двух стран. Министр также обратил внимание, что проекты являются современными и «меняют характер наших экономик» и повышают кооперацию между странами-соседями.

В ноябре 2022 года Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей под реализацию импортозамещающих производств. Изначально было одобрено финансирование 12 проектов, затем список расширили.

Ранее белорусский парламент начал готовить экономику к мобилизации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий