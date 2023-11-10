Решетников оценил темпы реализации импортозамещающих проектов с Белоруссией

Сотрудничество России с Белоруссией в рамках инвестпроектов по импортозамещению показывает хорошие результаты, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Прайм».

По словам министра, на уже одобренные 20 проектов выделено 74 млрд рублей российского кредита — это 75% от общей суммы.

«Это очень хороший результат, особенно, если посмотреть «начинку» этих проектов», — отметил Решетников.

Он добавил, что теперь важно, чтобы средства пошли на закупку оборудования и строительство. Министр подчеркнул взаимовыгодность проектов для экономик двух стран. Министр также обратил внимание, что проекты являются современными и «меняют характер наших экономик» и повышают кооперацию между странами-соседями.

В ноябре 2022 года Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей под реализацию импортозамещающих производств. Изначально было одобрено финансирование 12 проектов, затем список расширили.

Ранее белорусский парламент начал готовить экономику к мобилизации.