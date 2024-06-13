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В РФС объяснили, зачем Украине выделили охрану на Евро-2024

Экс-глава РФС Колосков: в Германии есть настроенные враждебно к Украине люди

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что выделение дополнительной охраны для сборной Украины на Евро-2024 может быть связано с враждебным отношением к их представителям на территории Германии.

По его мнению, дополнительную охрану выделяют в случае опасности.

«Здесь не нужно искать какую-либо другую причину», — заявил Колосков.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024.

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