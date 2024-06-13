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Комментатор: «Флорида» не сможет закрыть Макдэвида и Драйзайтля

Комментатор Майков: невозможно совсем закрыть Макдэвида и Драйзайтля

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Jason Franson/Global Look Press

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» считает, что у «Флориды» больше преимуществ в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона», но закрыть во всех матчах лидеров «Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля все равно не получится.

«Флорида» умеет играть против команд, где есть яркие лидеры, яркие исполнители, на которых все заточено. «Флорида» это делать умеет. Сможет ли она это делать на протяжении всей серии? Ну, вот это хороший вопрос. То есть закрыть Макдэвида и Драйзатля на 100% невозможно. Никто это не сможет сделать. Это просто вне человеческих и природных вообще сил. Поэтому они свою разницу наверняка будут делать. Но вот вопрос, конечно, в какой степени. Так что для меня фаворит все равно «Флорида». И вот все преимущества, которые я перечислил, их у «Флориды» элементарно побольше», — подчеркнул Майков.

«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0 по матчам. Следующие две встречи пройдут в Эдмонтоне.

Ранее комментатор Майков заявил, что «Флорида» выиграет финал Кубка Стэнли.

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