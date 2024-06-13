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Физиотерапевта арестовали по обвинению в сексуальном насилии над пациентками

Во Франции две женщины обвинили своего физиотерапевта в сексуальном насилии

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Depositphotos

На юге Франции задержали врача, которого две пациентки обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Actu17.

На днях мужчина, работающий физиотерапевтом в Тарбе, департамент Верхние Пиренеи, был взят под стражу в полицейском участке. Сегодня его доставили в суд по обвинению в сексуальном насилии над двумя пациентками.

Этот врач, как сообщается, пользовался доверием местных жителей. Однако 23 мая одна из его пациенток обратилась в полицию с жалобой. Женщина утверждала, что подверглась сексуальному насилию во время консультации. Следователи начали проверку, в ходе которой нашлась еще одна пострадавшая. Она рассказала, что также пострадала от сексуального насилия, произошедшего при схожих обстоятельствах.

Подозреваемого поместили под судебный надзор, ведется расследование по делу о «сексуальном нападении со стороны лица, злоупотребляющего своим положением».

Ранее шесть женщин из Великобритании обвинили в сексуальном насилии 40-летнего врача общей практики.

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