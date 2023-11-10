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Однодневные ЦФА «Ростелекома» и Альфа-Банка были проданы за 5 часов на форуме Finopolis

«Ростелеком» и Альфа-Банк реализовали однодневные ЦФА объемом 1 млрд

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Альфа-Банк и «Ростелеком» на форуме финансовых инновационных технологий Finopolis выпустили на платформе А-Токен цифровые финансовые активы для широкого круга инвесторов. Об этом сообщается на сайте банка..

Отмечается, что Альфа-Банк как оператор информационной системы А-Токен произвел однодневное размещение для «Ростелеком» на сумму 1 млрд рублей.

Сбор заявок был организован 8 ноября. Срок обращения составил 1 день, а ставка — 15,15% годовых. Также Альфа-Банк выступил в роли консультанта и организатора выпуска. Книга была собрана в полном объеме и ЦФА были погашены эмитентом на следующий день, 9 ноября, в полном объеме.

Как уточнили в банке, данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на десять лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента.

При этом отмечается, что инструмент ЦФА интересен корпоративным клиентам как с точки зрения привлечения, так и размещения средств.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк запустил собственную платформу для работы с цифровыми финансовыми активами А-Токен, которая позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

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