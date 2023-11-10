Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Египта ввели выплаты перевозчикам для увеличения турпотока

Власти Египта будут платить авиакомпаниям до $2 тыс. за каждый рейс с туристами

close
100%
Depositphotos

Власти Египта ввели финансовые стимулы в размере до $2 тыс. для авиакомпаний в целях привлечения большего числа иностранных туристов, сообщил министр туризма Ахмед Исса, передает АТОР.

По его словам, страна потеряла около 10% бронирований из-за близости к зоне израильско-палестинского конфликта. Отмены чаще всего касаются курортов на Южном Синае. Чтобы поддержать турпоток в этот регион, власти запустили программу компенсаций для авиаперевозчиков. В зависимости от аэропорта прилета и загрузки рейса они смогут получить до $1500 за полет в Египет.

Дополнительно предусмотрен бонус в $500 за рейсы в Шарм-эш-Шейх. Таким образом, компенсация за полет на этот курорт может достигать $2000. По словам Иссы, стимулирование авиации — одно из важнейших направлений поддержки туризма в Египте. В 2020-2022 годах аналогичная программа позволила увеличить число рейсов на 44%.

Несмотря на потерю части бронирований, Египет рассчитывает принять рекордные 15 млн иностранных туристов в 2022 году. Это принесет в бюджет около $13 млрд.

До этого стало известно, что страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу по типу шенгена.

Ранее в Турции резко осложнилась сдача жилья туристам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий