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Решетников заявил, что ВВП России в 2023 году будет выше прогнозов

Решетников: ожидаем рост экономики России на 3%

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рост ВВП России в 2023 году ожидается в 3%, что выше официальных прогнозных показателей. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

Выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, Решетников отметил, что экономика Союзного государства не просто устояла, но по многим показателям бьет рекорды. Это, в частности, касается роста ВВП, который теперь оценивается в 3%, а не 2,8%, как ранее.

«По этому году ожидаем рост экономики России на 3%», — сказал Решетников.

Министр отметил, что товарооборот между Россией и Белоруссией в прошлом году вырос на 14%, а по итогам девяти месяцев — еще на 11%. Рост отмечается в секторе обрабатывающей промышленности, расширяется кооперация предприятий. РФ закупает в Белоруссии готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью: машиностроительное оборудование, сельхозтехнику, изделия из черных металлов, шины.

«Динамика в торговле подкрепляется динамикой инвестиционного сотрудничества. За первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть к прошлом году. Инвестиционная активность позволяет наращивать и развивать кооперационные проекты», — сказал глава ведомства.

По мнению министра, перед правительствами России и Белоруссии стоит общая задача — «чтобы эти тенденции закрепились, чтобы следующий год тоже был сильным».

В октябре рубль стал главной валютой в торговле России со странами СНГ.

Ранее глава ЦБ назвала единственно возможный путь развития экономики.

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