ЦБ планирует протестировать оплату цифровым рублем

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в 2024 году планирует протестировать оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, кредитные организации также ожидают увидеть операции между юрлицами, а также возможность оплаты по динамическому QR-коду. Она добавила, что у регулятора данная задача стоит в планах на следующий год.

До этого Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля.

Тестирование цифрового рубля началось 15 августа. На первом этапе тестируются базовые операции - открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду. По словам эксперта ЦБ Натальи Демидовой, с 2025 года цифровой рубль смогут активно использовать граждане и бизнес.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также допускала, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.