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Эксперт рассказал, насколько ЦБ может поднять ставку до конца года

Аналитик Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16% до конца года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Центробанк может повысить ключевую ставку до конца года до 16% годовых. Об этом рассказал «Газете.Ru» аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

В целом, по мнению эксперта, вероятность повышения ставки в декабре невелика. «Ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции. Тем не менее, если рост цен сохранится на повышенном уровне в ноябре, то ЦБ может решиться на подъем ставки до 16%. Большее повышение возможно только в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьезного расширения санкций», — отметил Трифонов.

По его мнению, ЦБ ориентировался на высокий уровень инфляции и экономической активности при последнем повышении ставки в конце октября. «С этой точки зрения повышение выглядит оправданным, так как ЦБ остается приверженным цели возвращения инфляции до целевого уровня к концу 2024 года», — резюмировал Трифонов.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Банк России не исключает возможности повысить ключевую ставку до конца 2023 года.

Ранее экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.

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