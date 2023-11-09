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Глава ЦБ назвала единственно возможный путь развития экономики

Набиуллина: для экономического роста РФ нужно больше производительности

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G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые и производственные мощности, о чем свидетельствует уровень безработицы в 3% и ниже в некоторых регионах, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше — это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук. Ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень», — заявила Набиуллина.

По ее словам, для дальнейшего экономического роста России необходимо повышать производительность труда. Это особенно актуально для отраслей, где наблюдается нехватка рабочей силы, отметила глава регулятора.

В начале сентября министр экономразвития Максим Решетников также говорил, что аномально низкий уровень безработицы тормозит рост экономики. В ЦБ подчеркивали, что дефицит рабочей силы является ключевым ограничением на стороне предложения.

Ранее производительность труда в России показала самое резкое падение за 14 лет.

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