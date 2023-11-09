Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончался замглавы «Роскосмоса» Овчинников

Рогозин сообщил о смерти замглавы «Роскосмоса» Максима Овчинникова

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников ушел из жизни на 41-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Он назвал Овчинникова «талантливым молодым экономистом и администратором». По словам Рогозина, он пригласил Овчинникова работать в «Роскосмосе» в 2018 году. Экс-глава корпорации признался, что федеральная антимонопольная служба, где Овчинников работал до «Роскосмоса», отпустила его на другое место работы с большой неохотой.

«Там его тоже ценили», — пояснил Рогозин.

Он подчеркнул, что Овчинников на новой должности работал успешно и сумел навести финансовый порядок.

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли», — указал экс-глава «Роскосмоса».

До этого Рогозин заявлял, что продолжает работать на благо России.

Ранее Рогозин посоветовал к покупке свою новую книгу «Война и мир».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий