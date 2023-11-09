Скончался замглавы «Роскосмоса» Овчинников

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников ушел из жизни на 41-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Он назвал Овчинникова «талантливым молодым экономистом и администратором». По словам Рогозина, он пригласил Овчинникова работать в «Роскосмосе» в 2018 году. Экс-глава корпорации признался, что федеральная антимонопольная служба, где Овчинников работал до «Роскосмоса», отпустила его на другое место работы с большой неохотой.

«Там его тоже ценили», — пояснил Рогозин.

Он подчеркнул, что Овчинников на новой должности работал успешно и сумел навести финансовый порядок.

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли», — указал экс-глава «Роскосмоса».

До этого Рогозин заявлял, что продолжает работать на благо России.

Ранее Рогозин посоветовал к покупке свою новую книгу «Война и мир».