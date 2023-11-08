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На форуме Finopolis Сбер обсудил концепцию человекоцентричности

Кирилл Царев: Сбер приветствует открытие API для всех участников финсектора

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Сбер придерживается человекоцентричного подхода, поэтому выступает за здоровую конкуренцию и приветствует открытие API для всех участников финансового сектора. Об этом на пленарной дискуссии «Цифровые платформы и сервисы: что дальше?» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Говоря про человекоцентричность, по его словам, важно понимать, что если у конкурента продукт лучше, то у компании потенциально два сценария: первый — она потеряет клиента, потому что рано или поздно тот поймет, что на рынке есть лучшее предложение, а второй — можно предоставить ему услугу другой компании.

«Сбер всегда выступал за конкуренцию. Сейчас новые требования к продуктам — способность и готовность конкурировать в новых условиях. Это означает, что за счет цифровизации у клиентов всегда будет доступ к информации, что у кого-то есть услуга лучше или быстрее. И проще в какой-то момент начинать открывать друг другу API, конкурировать за клиентский путь, за его опыт, за то, в каком формате он получает этот сервис или набор сервисов. Важно предоставить клиенту лучший сервис, тогда он останется с вами надолго», — сказал он.

Царев отметил, что при открытии API важна последовательность, четкие и прозрачные правила и равноправие всех игроков. По его мнению, сейчас в финансовом секторе конкурируют не только банки с банками, но и экосистемы, и e-commerce, и цифровые компании. Поэтому если нужно проследить открытие API, то важно обратить внимание на всех участников.

«У нас был целый набор идей: например, просто заходить по банковским ID в госуслуги. Потом была попытка связать учетные записи банков и госуслуг, то есть ЕСИА. 27 миллионов клиентов получили ЕСИА через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Одна из идей была в том числе связать банковский ID и ЕСИА, чтобы можно было бесшовно переходить из одного мобильного приложения в другое», — добавил зампред правления Сбера.

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