Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России резко вырос спрос на одну профессию перед распродажами

Спрос на курьеров в России вырос в 3,1 раза за 10 месяцев 2023 года

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Спрос на курьеров в России вырос за 10 месяцев 2023 года в 3,1 раза. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

По его информации, только в октябре интерес работодателей к курьерам увеличился на 34% по сравнению с сентябрем. Резкий скачок объясняется началом сезона распродаж. К концу октября средние предлагаемые зарплаты курьеров составили 72,8 тысячи рублей. При этом по сравнению с январем уровень оплаты практически не изменился.

Перед распродажами вырос и спрос на комплектовщиков — на 16% к сентябрю. Их средняя зарплата к концу октября составила 59,2 тысячи рублей, увеличившись на 29%.Ранее работодатели назвали курьеров одной из самых востребованных профессий на российском рынке труда наряду с продавцами, официантами и менеджерами по продажам. Более половины опрошенных в третьем квартале чаще всего искали сотрудников рабочих специальностей.

До этого стали известны самые востребованные профессии в России.

Ранее рекрутеры пожаловались на увеличение срока закрытия вакансий в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий