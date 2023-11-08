В России резко вырос спрос на одну профессию перед распродажами

Спрос на курьеров в России вырос за 10 месяцев 2023 года в 3,1 раза. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

По его информации, только в октябре интерес работодателей к курьерам увеличился на 34% по сравнению с сентябрем. Резкий скачок объясняется началом сезона распродаж. К концу октября средние предлагаемые зарплаты курьеров составили 72,8 тысячи рублей. При этом по сравнению с январем уровень оплаты практически не изменился.

Перед распродажами вырос и спрос на комплектовщиков — на 16% к сентябрю. Их средняя зарплата к концу октября составила 59,2 тысячи рублей, увеличившись на 29%.Ранее работодатели назвали курьеров одной из самых востребованных профессий на российском рынке труда наряду с продавцами, официантами и менеджерами по продажам. Более половины опрошенных в третьем квартале чаще всего искали сотрудников рабочих специальностей.

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