Россияне набрали кредитов уже на сумму более 100 триллионов рублей

Кредитный портфель россиян и бизнеса впервые превысил отметку в 100 триллионов рублей, достигнув 101,2 триллиона рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет Центрального банка России (ЦБ РФ).

Основная часть портфеля — кредиты бизнесу, которые составляют 70,5 триллиона рублей, в то время как займы россиянам составляют 30,7 триллиона рублей. Согласно данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19%.

По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за последний год также наблюдается резкий рост числа россиян — неплательщиков по кредитам. За январь — сентябрь 2023 года этот показатель увеличился на 22%, достигнув 21,1 миллиона человек.

При этом микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам. Так, в январе — августе 2023 года такие организации выдавали россиянам в среднем 8,77 тыс. рублей в рамках займов до зарплаты, при том, что в среднем запрашивалось 12,24 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя выданная сумма выросла всего на 2,5%, а средняя запрашиваемая — на 8,1%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.