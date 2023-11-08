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Стало известно, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Юрист Лисов посоветовал принять меры при нежданном переводе денег от незнакомца

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Shutterstock

Член Ассоциации юристов России Андрей Лисов предупреждил, что неожиданный перевод денег на карту от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы. В интервью агентству «Прайм» он рассказывает о такой схеме, где после перевода некоторой суммы на карту, жертве звонит якобы сотрудник банка и сообщает о предоставлении кредита или микрозайма.

Как говорит специалист, мошенник таким образом пытается выведать персональные данные, реквизиты карты, а также запрашивает СМС-код.

Андрей Лисов предупредил о том, что никакую информацию, включая персональные данные, банковские реквизиты и коды из СМС-сообщений, нельзя передавать во время таких звонков. По его словам, мошенники могут оформить микрозайм с высоким процентом или похитить все сбережения со счета.

Юрист советует уверенно заявить, что не подавали заявок на займы и не нуждаетесь в них, и отказаться от предоставления любой информации. В случае получения такого перевода, Лисов рекомендует обратиться в свой банк, чтобы вернуть перевод отправителю как ошибочный.

До этого стало известно о том, что настойчивый мошенник позвонил жертве более 1,1 тысячи раз за семь минут.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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