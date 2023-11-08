Стало известно, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Член Ассоциации юристов России Андрей Лисов предупреждил, что неожиданный перевод денег на карту от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы. В интервью агентству «Прайм» он рассказывает о такой схеме, где после перевода некоторой суммы на карту, жертве звонит якобы сотрудник банка и сообщает о предоставлении кредита или микрозайма.

Как говорит специалист, мошенник таким образом пытается выведать персональные данные, реквизиты карты, а также запрашивает СМС-код.

Андрей Лисов предупредил о том, что никакую информацию, включая персональные данные, банковские реквизиты и коды из СМС-сообщений, нельзя передавать во время таких звонков. По его словам, мошенники могут оформить микрозайм с высоким процентом или похитить все сбережения со счета.

Юрист советует уверенно заявить, что не подавали заявок на займы и не нуждаетесь в них, и отказаться от предоставления любой информации. В случае получения такого перевода, Лисов рекомендует обратиться в свой банк, чтобы вернуть перевод отправителю как ошибочный.

До этого стало известно о том, что настойчивый мошенник позвонил жертве более 1,1 тысячи раз за семь минут.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.