Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете «Известия», что Казахстан стремится полностью использовать свой транзитный потенциал и готов увеличить объемы транспортировки российского газа.

«Мы заинтересованы в полноценном использовании нашего транзитного потенциала и готовы увеличить объемы транспортировки российского газа», — подчеркнул президент.

Токаев отметил, что газовая отрасль играет особую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического прогресса России и Казахстана.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом. По итогам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов. По результатам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло открытие в стране центра НАТО.