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Топ-менеджер Альфа-Банка возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

Денис Осин второй раз стал лидером рейтинга топ-менеджеров подразделений МСП

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Пресс-служба Альфа-Банка

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин второй год подряд возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Рейтинг составлен медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вручается ежегодно. Отмечается, что всего в рейтинге 30 топ-менеджеров.

Как уточнили в банке, эксперты оценивали стаж, опыт работы на банковском рынке и в сегменте МСП, результаты работы, а также медийную активность и участие в профильных объединениях. Кроме того, важными критериями стали прирост числа клиентов и количества выданных кредитов. Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«В этом году мы запустили Фонд немалого бизнеса на 100 млн рублей, провели нетворкинг-мероприятия для предпринимателей Альфа-Конфа по всей стране, обновили программу лояльности, показали самый значительный годовой прирост количества обработанных платежей в мировом рейтинге по эквайрингу, запустили сотни сервисов для предпринимателей, чтобы они могли заниматься своим делом максимально эффективно», — прокомментировал он свою награду.

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