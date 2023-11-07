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Сбер провел заседание наблюдательного совета

Германа Грефа переизбрали президентом и председателем правления Сбера

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пресс-служба Сбера

Наблюдательный совет Сбербанка провел заседание, в ходе которого Герман Греф был переизбран на пост президента, председателя правления банка, сообщает пресс-служба Сбера.

«Сегодня Набсовет переизбрал Германа Грефа руководителем банка на следующий четырехлетний срок. Эффективность любого предприятия напрямую зависит от топ-менеджера и его команды, и эта эффективность очевидна всем. И клиенты, и инвесторы, и партнеры видят колоссальную трансформацию, которая произошла со Сбербанком под руководством Германа Грефа за последние годы, и высоко оценивают его работу», — заявил министр финансов РФ, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Также в ходе заседания Сбер утвердил стратегию развития до 2026 года.

«Сегодня состоялось заседание набсовета — очень важная веха для нас. Мы приняли очень нетривиальную стратегию: она сильно отличается от того, что Сбербанк делал ранее. Главной темой выбрана человекоцентричность. Подробно про нашу трехлетнюю Стратегию развития мы расскажем на Дне Инвестора 6 декабря. Сбербанк организует широкомасштабную онлайн-трансляцию этого мероприятия, так что любой из 1,8 млн наших акционеров сможет узнать все подробности», — отметил Греф.

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