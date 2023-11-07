В Россию ввезут больше импортной говядины

Правительство РФ намерено распределить невостребованный объем тарифной квоты на ввоз замороженной говядины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, производство говядины в России и ранее не покрывало внутренние потребности, а с 2022 года и вовсе начало сокращаться. Одновременно с этим объемы поставок из-за рубежа в 2017 – 2021 годах уменьшились с 452,4 тыс. до 287 тыс. тонн. Основными поставщиками говядины на рынок России остаются Белоруссия, Парагвай, Аргентина, Бразилия и Уругвай.

Внутри квоты ставка составляет 15%, вне ее — 50%.

Для обеспечения сырьем мясоперерабатывающей промышленности в 2022 году было разрешено ввести в Россию 200 тысяч тонн говядины по нулевой ставке. Аналогичная льгота на 2023 год составила 100 тысяч тонн. Предполагалось, что это позволит избежать роста цен (без этого он ожидался в масштабах 15-20%) и сохранить рентабельность внутреннего рынка.

Пока, как пишет «Ъ», серьезного роста собственного производства говядины в России не ожидается. В первом полугодии 2023 года его объем составил 1,1 млн тонн в живом весе, что лишь на 0,7% больше, чем в прошлом году.

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