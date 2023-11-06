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Более 120 британских компаний признались в нарушении санкций против РФ

FT: в Британии 127 компаний признались в нарушении санкций против РФ

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Stefan Wermuth/Reuters

Более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года информировали правительство Великобритании о том, что нарушили антироссийские рестрикции. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание уточнило, что в 127 случаях юридические лица добровольно сообщали в компетентные органы о нарушении санкций. Компании согласились сотрудничать со следствием, чтобы уменьшить размеры штрафов.

Газета со ссылкой на источник, близкий к британскому Минфину, отметила, что в ведомство не планирует «чрезмерно наказывать» за непреднамеренные ошибки. Среди причин нарушения ограничений в публикации называют непрозрачную структуру владения связанными с РФ компаниями, с которыми вели дела британские коммерсанты.

По мнению партнера юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин, введение санкций против России стало испытанием для бизнеса Соединенного Королевства.

6 ноября в Канаде признали, что антироссийские санкции влияют на жизнь обычных людей.

Ранее в Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций.

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