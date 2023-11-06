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В США за неделю вырос рынок акций

В США недельный рост Dow Jones достиг годового максимума

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Фондовые индексы в США 3 ноября показали недельный прирост на фоне «охлаждения» американского рынка труда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи, статистику минтруда США и экспертов.

По результатам прошедшей недели выросли S&P 500 (+5,9%) и Nasdaq Composite (+6,6%), причем прирост оказался наибольшим с прошлогоднего ноября. Dow Jones Industrial Average достиг годового максимума, поднявшись на 5,1%.

При этом министерство труда сообщает о замедлении темпов прироста числа рабочих мест в экономике США — 150 тыс. в октябре по сравнению с 297 тыс. мест в сентябре. В то же время безработица за месяц выросла с 3,8% до 3,9%. Темпы повышения зарплат в стране также снизились.

Такое «охлаждение» рынка, по мнению главного инвестиционного директора Commonwealth Financial Network Брэда Макмиллана, которым эксперт поделился с Market Watch, скорее всего, удержит Федеральную резервную систему США (ФРС) от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отмечается, что отчеты американских компаний по итогам квартала, а также их прогнозы являются неоднородными. Например, акции Apple Inc. просели на 0,5% по итогам недели, а ее выручка снижается уже четвертый квартал подряд. Кроме того, ее прогноз на первый финансовый квартал оказался хуже рыночных ожиданий. В то же время финтех-компания Block Inc. опубликовала оптимистичный прогноз, а ее акции подорожали на 10,7%.

Ранее стало известно, что глава JPMorgan Джейми Даймон планирует продать 1 млн акций банка.

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