Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, связывающей Ростов и Крым

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области. Об этом со ссылкой на выступление губернатора перед журналистами сообщает ТАСС.

По словам Балицкого, железная дорога будет проходить от Акимовки через Бердянск и Мариуполь до Ростова. Этот проект обезопасит движение железнодорожного транспорта от продолжающих обстрелов противника.

Действующая железная дорога, подчеркнул Балицкий, не только является небезопасной, но и устаревшей. Строительство же новой дороги существенно скажется на развитии экономики региона.

Губернатор отметил, что, построив даже одноколейную железнодорожную ветку на тепловозной тяге, можно будет решить военные задачи. Кроме того, этим решается вопрос вывоза на «большую землю» зерна, железной руды, лома, угля и многих других товаров. При этом Балицкий подчеркнул, что Крымский мост сейчас является объектом повышенной опасности.

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