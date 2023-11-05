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Белоусов оценил способность экономики России выдержать санкции

Белоусов: на Западе шокированы, что РФ устояла под санкциями

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Запад шокирован тем, что Россия «удержалась в условиях санкций». Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передают «Ведомости».

«На Западе вызвало шок, что Россия удержалась в условиях санкций. Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами», — сказал Белоусов в ходе выступления на форуме «Россия». По его словам, падение российской экономики в период пандемии составило 2,7%, в то время как в США — 2,8%, Германии — почти 4%, Италии — 9%.

До этого Белоусов отметил, что Россия вступила в этап экономического суверенитета. Он пояснил, что под этим подразумевается способность реализовывать национальную повестку и цели развития. По словам вице-премьера, у России есть все семь условий суверенитета: собственные ресурсы для развития, самообеспеченность ключевыми ресурсами, инфраструктура, эффективные институты, устойчивость позиций в глобальной экономике, макроэкономическая стабильность и социальное развитие.

Ранее в Кремле оценили перспективы роста экономики России.

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