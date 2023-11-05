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Спрос на национализированные активы украинских олигархов появился в Крыму

Константинов: инвесторы заинтересовались бывшими активами украинских олигархов

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Инвесторы выражают интерес к национализированным активам украинских олигархов в Крыму. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Предприятия все хорошие, добротные, поэтому инвесторам это очень интересно», — сказал Константинов.

До этого Владимир Константинов сообщал, что власти Крыма рассчитывают получить свыше 1 млрд рублей до конца года от продажи национализированного имущества украинских олигархов. Он уточнял, что планируется провести аукционы по 19 лотам.

По словам Константинова, с начала 2023 года крымские власти реализовали на торгах восемь лотов на сумму порядка 820 млн рублей, которые также поступили в бюджет республики.

30 октября сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» сообщал, что денежные средства, вырученные от продажи квартиры Владимира Зеленского в Ялте, направят на поддержку специальной военной операции.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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