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На Западе сочли невыгодной конфискацию российских активов

Financial Times: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Если Запад конфискует российские активы, то может возникнут ситуация, когда другие государства захотят обезопасить себя от подобной угрозы. К такому выводу пришли аналитики издания Financial Times.

»<…> конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если <…> к ним будут применены такие же санкции», — уточнили авторы публикации.

Аналитики обратили внимание, что такой подход может дестабилизировать мировую финансовую систему. Журналисты также напомнили о существующих юридических препятствиях.

Накануне вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия научилась не просто выживать и жить в условиях санкций, но и развиваться.

До этого российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Запад ведет фронтальное наступление на Россию. Дипломат отметил, что американские санкции не имеют здравого смысла.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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