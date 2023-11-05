Экономисты назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых приведет к росту стоимости кредитов для бизнеса и населения, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

Это может негативно сказаться на потребительском и инвестиционном спросе. По мнению экономиста Константина Церазова, в первую очередь подорожает потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредиты. Процентные ставки по вкладам уже превышают доходность сдачи недвижимости в аренду, так что спрос на ипотеку сократится.

Директор департамента ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов отмечает, что при ставке 15% кредитование становится «заградительным». Это коснется всех сегментов, включая кредиты для бизнеса.

По словам экономиста Константина Андрианова, высокие ставки негативно повлияют на инвестиционную активность предприятий, что приведет к замедлению экономического роста и росту безработицы. Кроме того, дорогие кредиты подливают масло в огонь инфляции, считает эксперт.

Однако постепенно бизнес сможет перейти на лизинг и факторинг, отмечает Тузов. Также государство может запустить программы льготного кредитования. Самый минимальный удар придется по производителям товаров первой необходимости, которые смогут заложить растущие издержки в цены, считает Церазов.

До этого эксперт объяснила, как рост ключевой ставки ЦБ скажется на вторичном рынке жилья.

Ранее глава ЦБ назвала российскую банковскую систему здоровой.